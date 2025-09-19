Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak yerleşim yerleri ve seralara yaklaştı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve diğer müdahale ekipleri yangına intikal etti. Alevler bazı sera ve bahçelerde hasara neden oldu. Yangında bir bağ evi ile biri kullanılmayan iki katlı iki ev ve bazı bahçelerde tarım aletlerinin depolandığı barakalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı alanda bulunan bir köpek barınağı de hasar gördü; barınaktaki köpekler ekipler ve vatandaşlar tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarda tedavi edilirken, bazıları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölge sakinleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ayrıca bazı tarım arazileri, bir iş yeri ile arı kovanlarının da zarar gördüğü yangında, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede halen soğutma çalışmaları sürüyor.