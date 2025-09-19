Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını: Seralar ve Evler Hasar Gördü

Muratpaşa Kırcami'de çıkan sazlık yangını rüzgarla hızla yayıldı; seralar, bahçeler ve Yalı Caddesi'ndeki 2 katlı ev zarar gördü. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:43
Antalya Muratpaşa'da sazlık yangını: Seralar ve yerleşime sıçradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Kırcami Mahallesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak yerleşim yerleri ve seralara yaklaştı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları hızla başlatıldı. Alevler bazı seralar ve bahçelerde hasara yol açtı. Yalı Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir ev alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi, bir iş yerinde de hasar oluştu.

Sağlık ve ekip çalışması

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarda tedavi edilirken, bir kısmı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Alevler ayrıca arı kovanları ve tarım aletlerinin bulunduğu bazı depolarda da zarar oluşturdu.

Toplumsal destek ve operasyonun seyri

Bölge sakinleri yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da destek sağlıyor. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

