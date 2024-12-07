Antalya'nın Doğusunda Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Antalya'nın doğusunda, özellikle Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalara göre, bu gelişme, bölgedeki hava koşullarını etkileyecek.

Yağışın Etkisi

Sağanağın saat 21.00 ile gece 03.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süre zarfında, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

Olumsuz Hava Koşulları

Beklenen sağanakla birlikte, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksaklıklar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuz durumların meydana gelme riski bulunuyor.

Bu nedenle, Antalya'nın doğusundaki vatandaşların, anlık hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve güvenlik önlemlerini almaları büyük önem taşıyor.