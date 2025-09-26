Antalya'nın 'Herkül Dede'si Erkan Yılmazer: 76 Yaşında Konyaaltı'nda Her Sabah Spor

Antalya'nın "Herkül Dede"si Erkan Yılmazer, Her Sabah Sporla Gençlere Örnek

Günlük rutini

76 yaşındaki Erkan Yılmazer, her sabah gündoğumunda evinden bisikletiyle çıkarak Konyaaltı Sahili'ne geliyor. Isınma hareketleri ve koşunun ardından plajda bulduğu büyük taşlarla ağırlık çalışıyor, ardından denize girip yaklaşık bir saat kulaç atıyor. Gününü ise spor salonunda yaptğı 2 saatlik ağırlık antrenmanıyla tamamlıyor.

Disiplinli antrenmanları ve atletik görünümü sayesinde çevresindekiler Yılmazer'in 76 yaşında olduğuna inanmakta zorlanıyor. Çevresi tarafından "Herkül Dede" olarak anılan Yılmazer, protein, kuruyemiş ve meyve ağırlıklı beslenmesiyle hem yaşıtlarına hem de gençlere örnek oluyor.

Spor geçmişi

İstanbul'da doğan Yılmazer, küçük yaşlardan itibaren futbol, güreş, boks ve judo ile ilgilendi. Sporla erken tanışmasının hikayesini kendisi şöyle anlatıyor:

"Spora küçük yaşta Beşiktaş semtindeki çocuk parkında barfiks ve paralel aletinde çalışarak başladım. 15 yaşındayken meşhur 'Baba Hakkı' tarafından Beşiktaş'a davet edildim. Bana 'Sivori' lakabı koydular. 'Fenerbahçeliyim' dememe rağmen Beşiktaş'ta futbola başladım. 6 ay sonra Fenerbahçe'den teklif aldım. Tutkunu olduğum takıma gönderilmeyince kızdım, lisansımı yırtarak futbola veda ettim."

Spor salonuyla ilk tanışmasının da bugünkü lakabının verildiği "Herkül" adlı salonda gerçekleştiğini söyleyen Yılmazer, "Kısa sürede alıştım ve yaş aldıkça fitness beni gençleştirdi. Evlilik, iş, çocuk derken çok istikrarlı olmasa da spor yapmaya devam ettim. 50 yaşından itibaren ise neredeyse her gün düzenli olarak fitness yapmaya devam ediyorum." diyor.

Mesajı ve motivasyonu

Yılmazer, sahildeki antrenmanları ve sosyal çevresinden gelen tepkileri anlatarak, "Sahilde koşu, taşlarla ağırlık çalışıyorum ve yüzüyorum. Sağlıklı bir kahvaltı yapıyorum. Ardından da spor salonunda ağırlık çalışıyorum. Salon sporunu çok seviyorum. Yaşıtlarıma göre oldukça dinç duruyorum. Beni durdurup yaşımı soruyorlar. 'Nasıl besleniyorsun?' diye soruyorlar. Şaşırıyorlar. Çok da mutlu oluyorlar. Sahilde spor yaparken arabadan 'Baba helal olsun sana' diye bağıranlar oluyor. Bu durum beni mutlu ediyor. Bana 'Herkül'ün yanı sıra 'Rambo' diyenler de var. Ama ben en çok 'Herkül' lakabını beğeniyorum." ifadelerini kullanıyor.

Son nefesine kadar sporu bırakmayacağını vurgulayan Yılmazer, duygularını şöyle özetliyor: "Her zaman hiperaktif bir insandım. Spor sayesinde fazla enerjimi atıyordum. Spor beni zinde tutuyor. Kendimi 50-55 yaşında hissediyorum. Gençler spor salonunda benim kaldırdığım ağırlıkları görünce şaşırıyor. Gençlere tecrübelerimi aktarıyorum. Onlara örnek olmak beni mutlu ediyor."

