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Antalya'nın Kaleiçi Bölgesi Dalış Merkezine Dönüşüyor

Kaleiçi, su altı güzellikleri ile dalış tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:58
Antalya'nın Kaleiçi Bölgesi Dalış Merkezine Dönüşüyor

Antalya'nın Tarihi Şehri Dalış Tutkunlarını Ağırlıyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi, dalış tutkunları için cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Şehirdeki tarihi ve turistik mekanları keşfeden ziyaretçiler, göz alıcı falezlerden dalış yaparak su altındaki doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.

Su Altı Güzellikleri

Antalya, denizi, kumu ve güneşiyle olduğu kadar su altı zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor. Alanya'dan Kaş'a kadar uzanan pek çok dalış noktası ile tatilciler farklı deneyimlere adım atıyor. Kaleiçi'nin milyonlarca yıl süren jeolojik oluşumları dalış yapmak isteyenlere muazzam bir manzara sunuyor; bu sayede dalgıçlar su altı canlılarını ve tarihi kalıntıları inceleyebiliyor.

Dalış Etkinlikleri ve Katılımcılar

Kaleiçi'ndeki dalış aktivitelerine yerli dalgıçların yanı sıra Avrupa'dan gelen turistler de büyük ilgi gösteriyor. Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, bu bölgenin dalış için gerçek bir cennet haline geldiğini belirtiyor. "Bölge, yeni başlayanlardan profesyonel dalıcılara kadar herkes için uygun derinlikler sunuyor," diyor Başaran. Deneyimsiz dalgıçlar, yarım saatlik eğitimden sonra su altına dalma şansı buluyor. Farklı sertifikalar almak isteyenler ise haftalık ve aylık eğitimlere katılabiliyor.

Falezlerin Gizemi

Başaran, Kaleiçi çevresindeki 13 kilometrelik falezlerin, zengin deniz yaşamına ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, bölgedeki mağaraların da unutulmaz bir dalış deneyimi sunduğunu ifade ediyor. Yeni başlayan dalgıçlar, genellikle 30 dakikalık dalış süreleri ile su altında zaman geçirirken, eğitim alanlar için bu süre 40 dakikaya kadar uzanabiliyor.

Başaran: "Su altı aktiviteleri, turizmin önemli bir parçası ve özellikle Avrupalı ile Rus turistlerin ilgisi bu yönde oldukça yoğun.”

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

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