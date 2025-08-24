DOLAR
Antalya'nın Mavi Bayraklı Falez Plajları Yazın 200 Bini Aştı

Antalya Muratpaşa'daki mavi bayraklı falez plajları, yaz sezonunda 200 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:55
Türkiye'nin 233 plajıyla 'mavi bayrak' şampiyonu olan Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandı boyunca yer alan plajlar yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. Bölge, kent sakinleri ve turistlere deniz, güneş ve doğayla iç içe bir tatil imkânı sundu.

Doğa ve denizden gelen çekim

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğa harikası falezlerinin Akdeniz'le buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlar, ziyaretçilere berrak sularda yüzlerce deniz canlısıyla yüzme fırsatı tanıyor. Bu eşsiz doğa, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Hizmetler ve kullanım verileri

Muratpaşa sahilindeki Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş Plajları, kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyenler için ideal seçenek olarak öne çıktı. Şezlong, şemsiye ve büfe hizmetinin sunulduğu falez plajlarında toplam 523 şezlong yer alıyor; sezon boyunca 73 bin 703 kişi bu hizmetlerden yararlandı. Serbest kullanım alanlarıyla birlikte 200 bini aşkın kent sakini ile yerli ve yabancı turist, bu yaz sezonunda denizin ve güneşin tadını çıkardı.

