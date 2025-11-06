Antalya'nın 'Nurgül Ustası': Çıraktan Oto Boya Uzmanına

Antalya'da otomotiv sektöründe ön yargıları yıkan bir başarı hikayesi yaşanıyor. 38 yaşındaki, 3 çocuk annesi Nurgül Durukan, eşinin yönettiği onarım merkezinde çırak olarak başladığı işte bugün oto boyanın en hassas işlemlerinde uzmanlaştı.

Çıraklıktan uzmanlığa

Yaklaşık 10 yıl önce eşinin araç onarım merkezine destek olmak için işe başlayan Durukan, artık boya, pasta-cila, derin çizik onarımı, taş vuruk izi giderme ve boyasız göçük düzeltme gibi işlemleri mikron ölçüm cihazı kullanarak titizlikle yürütüyor. Ekip içinde öne çıkan ismin, müşteriler tarafından kısa sürede benimsenmesi dikkat çekiyor.

Durukan işe başlarken hissettiklerini şu sözlerle özetliyor: "Eşimden dolayı böyle bir işe girdim, eşim bu işi 42 yıldır yapıyor. Onun bu işi yaptığını gördükçe daha da heveslendim. Kendim de bu işi yapmak istedim. Eşim, Diyarbakır’da bir servis açmıştı, serviste başladım. Çıraklıktan başladım ve daha sonrasında boya atmaya kadar geldik."

İşe erken gelmenin ve araçlarla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Durukan, "İşe severek geliyorum, sabah erken saatte gelip bu işi yapmak çok güzel ve bu işe de gerçekten gönül verdik. Çok mutluyum. Bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Araç boyamayı seviyorum. Pasta cila yapmayı seviyorum. Derin çizik onarımı yapmayı seviyorum. Bu işe gönül veren kadınlar mutlaka vardır, çünkü sevilen bir iş. Yapılamayacak bir iş değil. Ve gerçekten çok iyi, çok kaliteli kadın girişimcilerimiz de var bu konuda; çoğu kaportacı, lastikçi, otolastik tamircisi, mekanikçi, boyacı arkadaşlarımız var. Bir kadın isterse her şeyin üstesinden gelebilir" dedi.

Müşterilerin güveni ve ekip yapısı

Başlangıçta bazı erkek müşterilerin şaşırdığını belirten Durukan, yaşananları şöyle aktarıyor: "Araca bakacağımı söylediğimde bana ‘Bir erkek usta çağırabilir misiniz?’ diyorlar. ‘Ben bakayım’ dediğimde ise ‘Siz anlıyor musunuz?’ diye soruyorlar. Ama işime hâkim olduğumu gördüklerinde müdavimimiz oluyorlar. Anahtarlarını güvenle teslim ediyorlar."

Şu anda merkezde 28 kişilik ekip bulunuyor; bunlardan 13'ü kadın. Durukan, oto boya ve onarımın geleceği parlak bir meslek olduğunu belirterek gençlere ve kadınlara bu alana yönelmelerini tavsiye ediyor.

Eğitim ve akademi hedefi

Yıllar içinde başka kadın personeller de yetiştiren Durukan, ileride bir eğitim akademisi kurmayı hedefliyor: "Şu an çoğu arkadaşımız farklı şehirlerde meslek sahibi de oldular. Bununla alakalı da ileriki aşamalarla ilgili şu an çalışmalarımız var. Akademi gibi bir eğitim okulu açmayı planlıyorum. Nasip olursa eğer bu konuda da ilerleyeceğiz inşallah. Genç kadınlara buradan söyleyeceğim şudur; eğer bu işi istiyorsanız ve içinizde varsa bu işin üzerine gidin, isterseniz çok güzel yerlere gelebilirsiniz."

Eşinin desteği

42 yıllık usta eşi Rıdvan Durukan da eşinin yeteneğini gördüğünü ve destek verdiğini şöyle anlatıyor: "Bu serüven 8 yıl önce başladı. Merkez şubemiz Diyarbakır’daydı. Antalya’ya gelip şubeyi açıp tekrar gidecektik ama burada çok yoğun taleple karşılaştığımız için burada kaldım. Diyarbakır’daki şubeyi eşime sonsuz güvendiğim için, eşimi oradaki şubenin başına bıraktım. Tabii benim oradaki işin başına bırakmamın sebebi bütün personellerle ilgilenmesini istememdi. Bir baktım Nurgül Hanım atölyeye girmiş, bir bakıyorum boya yapıyor, pasta cila yapıyor ve ondaki el becerisini gördüm. İş aşkını gördüm. O zaman dedim ki; ‘Seni kesinlikle bir boyacı olarak yetiştirmemiz lazım, sertifikalarını ve ustalık belgelerini almamız lazım.’ Bütün sertifikalarını aldık, ustalık belgelerini aldık. Ve şu an Türkiye’de bayan oto boyacı olarak yola çıktı."

Rıdvan Durukan, Antalya'da bir eğitim merkezi (akademi) kurma hedeflerini vurgulayarak, daha fazla kadının meslek sahibi olması için çalışacaklarını belirtiyor ve ekliyor: "İlk hedefimiz de burada bir akademi kurup, bütün kadın arkadaşlarımızı oto boya konusunda eğitimlere alma ve bunları da eğitim sertifikalarıyla ustalık belgeleriyle yapmak. Çünkü, otomotiv sektöründe hiç bitmeyecek olan kısım oto boyadır. Kadınlara, şiddetli bir şekilde oto boya işini ve boya hasar onarımlarının nasıl yapılacağını öğrenmelerini tavsiye ediyorum. İşin içerisine girdikleri zaman çok zevk alacaklarına da eminim. Kadınlar istediği zaman her şeyin mükemmelini yapar. Şöyle bir algı var; ‘Erkek usta erkek usta’ değil. Kadın elinin değmiş olduğu her şey çiçekleşiyor".

Sonuç olarak, Nurgül Durukan'ın hikayesi, otomotiv sektöründe cinsiyet önyargılarını kıran ve kadınların teknik mesleklerde nasıl öne çıkabileceğini gösteren örnek bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor.

