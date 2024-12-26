Antalya'nın 'Turunç Yolu': Fotoğrafçılar İçin Büyüleyici Bir Adres

Antalya'nın Gözde Fotoğraf Noktası: Turunç Yolu

Antalya'da kentin simgesi olan turunçlardan oluşan 'turunç yolu', özellikle fırtınalı dönemlerde yere düşen meyvelerin yarattığı renkli manzarayla fotoğrafçıların uğrak adresi haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'turuncu' kod uyarısı ile birlikte, şiddetli yağış ve fırtına sonucunda ağaçlardaki turunçlar dökülerek göz alıcı bir görsel şölen oluşturuyor.

Doğanın Renkleri ve Kuş Sesleri Eşliğinde

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) bahçesinde yaklaşık 60 yıl önce tasarlanan 'turunç yolu', fırtınalı günlerde dökülen turunçlar ile büyüleyici görüntüler sunuyor. Bu yol, kuş cıvıltılarının eşlik ettiği yeşil ve turuncunun hâkimiyetinde, fotoğraf tutkunlarını adeta kendine çekiyor.

Ünlü İsimlerin İlgisi

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, kente gelen siyasetçi ve sanatçıların da 'turunç yolu''na ilgi gösterdiğini ifade etti. Yağmurlu günlerde fotoğraf severlerin sıkça buraya gelerek çekim yaptığını belirten Ünlü, "Yol neredeyse tamamen turuncuya bürünüyor. Çok güzel görüntü oluşturuyor," sözleriyle bu benzersiz güzelliği vurguladı.

Antalya'da kentin simgesi turunçlardan oluşan "turunç yolu", özellikle fırtınalı dönemlerde yerlere dökülen meyvelerin oluşturduğu renkli görüntü dolayısıyla fotoğraf tutkunlarını sıkça ağırlıyor.

Antalya'da kentin simgesi turunçlardan oluşan "turunç yolu", özellikle fırtınalı dönemlerde yerlere dökülen meyvelerin oluşturduğu renkli görüntü dolayısıyla fotoğraf tutkunlarını sıkça ağırlıyor.