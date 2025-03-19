Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkisi

Antalya'nın yüksek kesimlerinde, özellikle Akseki ilçesinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yağışların yoğunlaşmasıyla birlikte, yolda aksamalar meydana geldi.

Kaza ve Ulaşım Aksamaları

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, tır, otomobil ve kamyonetlerin karıştığı yaralamalı trafik kazaları rapor edildi. Olay yerlerinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahalelerde bulundu.

Antalya-Konya Kara Yolunda Kontrolsüz Ulaşım

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu da, kötü hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak hizmet vermeye devam ediyor. Trafik güvenliği için sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kaş ilçesindeki Kar Manzarası

Diğer yandan, Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı sürmektedir. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe, Sütleğen ve 10 farklı mahallede yoğun kar yağışı gözlemleniyor. Vatandaşlardan Tevfik Nalbant, AA muhabirine verdiği demeçte, bu yıl mahallelerinde çok iyi kar yağdığını belirtti.

Yetkililer, kar yağışının yollara olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Antalya'nın kuzeyinde yer alan Akseki ilçesinde yağışla birlikte 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Antalya'nın kuzeyinde yer alan Akseki ilçesinde yağışla birlikte 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.