Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler sahada.

Yol Açma ve Temizlik Çalışmaları

Özellikle Gödüre, Kaplanhanı ve Söğüt yayla yollarında yürütülen kar temizleme ve yol açma çalışmaları, ulaşımın aksamaması adına büyük önem taşıyor. Ekipler, heyelan sebebiyle çöken yolda ise bakım, onarım ve dolgu işlemleri gerçekleştiriyor.

Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Gödüre Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan bir ailenin durumu da ekiplerin müdahalesiyle çözüldü. Yolun açılması sayesinde aile güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollarda ekipler çalışma yapıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollarda ekipler çalışma yapıyor.