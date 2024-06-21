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Antalya sahilinden ceset çıktı! 4 aydır denizdeymiş...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, denizde başsız ve kol-bacakları olmayan bir ceset bulundu. Cesedin yaklaşık dört aydır denizde olduğu değerlendiriliyor. Olay, Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde balık tutan bir vatandaşın, denize girdiğinde yapay şelalenin denize döküldüğü noktada cesedi fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na taşıdı.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 17:13
Antalya sahilinden ceset çıktı! 4 aydır denizdeymiş...

Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için incelenmeye alındı. Kol ve bacakları ile baş kısmı bulunmayan cesedin durumu, polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde rapor edilerek soruşturma başlatıldı. Yetkililer, cesedin denizde yaklaşık dört aydır bulunduğunu belirledi.

OLAY YERİNDEN İLK TESPİTLER

Cesedin bulunduğu bölge, balık tutmak için sıklıkla tercih edilen bir nokta olmasına rağmen, yapay şelalenin suya döküldüğü anda ortaya çıkması çevrede şaşkınlık yarattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin denizden çıkarılmasının ardından ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Cesedin baş kısmı olmaması ve kol-bacaklarının eksikliği üzerine detaylı bir araştırma başlatan polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Muratpaşa ilçesindeki bu trajik olayın ardından, polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı bir araştırma başlattı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm sebebinin kesinleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak detaylı incelemeler bekleniyor. 

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