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Antalya Sahillerinde Sıcak Hava Etkisi

Antalya sahilleri, sıcak hava ve yüksek nemle birlikte dolup taştı. Yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere akın etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:54
Antalya Sahillerinde Sıcak Hava Etkisi

Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Etkisi

Antalya, bu yazın kavurucu sıcaklarından etkilenmeye devam ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, şehir merkezinde bugün hava sıcaklığı 31 dereceye yükselirken, nem oranı ise %68 olarak ölçüldü.

Sahillerde Yoğunluk

Sıcak havadan bunalan yerel halk ve turistler, serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. Denizde serinlemeyi tercih edenler arasında bazı vatandaşlar kayalıklardan atlamayı, bazıları ise gölgede dinlenmeyi tercih etti.

Huzur Arayanlar Parklarda

Sahilde kamp sandalyeleri ile oturanların yanı sıra, pek çok kişi parklardaki gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Bu durum, sahillerin yoğunluğunu artırdı.

Muratpaşa'nın Mavi Bayraklı Plajları

Muratpaşa Belediyesi'ne ait mavi bayraklı falez plajlarında da kalabalık gözlemlendi. Özellikle Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajları, birçok tatilciyi ağırladı. Bu plajlar, yaz günlerinde serin ve keyifli bir kaçış noktası haline geldi.

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