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Antalya Sahillerinde Yeni Yıl Yoğunluğu: Güneşli Havaya Akın

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler ve yerli halk, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:54
Antalya Sahillerinde Yeni Yıl Yoğunluğu: Güneşli Havaya Akın

Antalya'nın Sahillerinde Yeni Yıl Coşkusu

Antalya'da 1 Ocak günü, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güzel havayı fırsat bilen hem yerli halk hem de turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına akın etti.

Deniz ve Güneş Keyfi

Güneşin tadını çıkaran tatilcilerin bazıları sahilde güneşlenirken, diğerleri denize girmeyi tercih etti. Plajların yanı sıra, birçok kişi sahil bandında yürüyüş yaparak günlük egzersizlerini gerçekleştirdi. Ayrıca, oltayla balık tutmaya çalışanlar da dikkat çekti.

Antalya'nın sahilleri, yeni yıla coşkuyla merhaba diyen tatilcilerin akınıyla dolup taştı. Güneşli havanın tadını çıkaran herkes, yeni yılın ilk gününü unutulmaz kıldı.

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk...

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk...

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

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