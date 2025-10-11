Antalya Serik'te Göçük: Tahliye Edilen Ailelerin Bekleyişi Sürüyor

Antalya Serik'te inşaat kazısında meydana gelen göçük sonrası tahliye edilen aileler, evlerine giremeyip bekleyişlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:39
Antalya Serik'te göçük sonrası tahliye edilen ailelerin bekleyişi sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında meydana gelen göçük nedeniyle zarar gören evlerinden tahliye edilen aileler, belirsizlik içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Olayın yaşandığı yer ve etki

Olay, Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait temel kazma çalışmaları sırasında gerçekleşti. Toprak kayması sonucu bazı evlerde hasar oluştu ve iki aile evlerinden tahliye edildi.

Göçük riski bulunan evlere girişine izin verilmeyen aileler, olası bir kayma tehlikesine karşılık olarak evlerinin bahçesinde bekliyor.

Güvenlik önlemleri ve inceleme

Dün akşam meydana gelen göçükte zeminde çatlaklar oluşan 2 katlı ev tahliye edilirken, olayın gerçekleştiği alana ve göçüğün yaşandığı inşaat sahasına şerit çekilerek güvenlik bölgesi oluşturuldu.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildiriyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat kazısı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte zemininde çatlaklar oluşan 2 katlı ev tahliye edildi.

