Antalya Serik'te Göçük: Tahliye Edilen Ailelerin Bekleyişi Sürüyor

Antalya Serik'te göçük sonrası tahliye edilen ailelerin bekleyişi sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında meydana gelen göçük nedeniyle zarar gören evlerinden tahliye edilen aileler, belirsizlik içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Olayın yaşandığı yer ve etki

Olay, Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait temel kazma çalışmaları sırasında gerçekleşti. Toprak kayması sonucu bazı evlerde hasar oluştu ve iki aile evlerinden tahliye edildi.

Göçük riski bulunan evlere girişine izin verilmeyen aileler, olası bir kayma tehlikesine karşılık olarak evlerinin bahçesinde bekliyor.

Güvenlik önlemleri ve inceleme

Dün akşam meydana gelen göçükte zeminde çatlaklar oluşan 2 katlı ev tahliye edilirken, olayın gerçekleştiği alana ve göçüğün yaşandığı inşaat sahasına şerit çekilerek güvenlik bölgesi oluşturuldu.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildiriyor.

