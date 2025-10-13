Antalya Serik'te İtfaiye Aracı Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı
Yangına müdahale görevi sırasında kaza
Antalya'nın Serik ilçesinde, yangın ihbarı üzerine bağlı bulunduğu istasyondan harekete geçen Oğuzhan A. idaresindeki 07 HY 631 plakalı itfaiye aracı, Karadayı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan itfaiye eri Uğur A. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yangına müdahaleye giderken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.