Antalya Serik'te İtfaiye Aracı Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yangına giderken devrilen itfaiye aracında sürücü ve bir itfaiye eri yaralandı; hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 18:52
Yangına müdahale görevi sırasında kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde, yangın ihbarı üzerine bağlı bulunduğu istasyondan harekete geçen Oğuzhan A. idaresindeki 07 HY 631 plakalı itfaiye aracı, Karadayı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan itfaiye eri Uğur A. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yangına müdahaleye giderken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

