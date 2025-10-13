Antalya Serik'te İtfaiye Aracı Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yangına giderken devrilen itfaiye aracında sürücü ve bir itfaiye eri yaralandı; hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.