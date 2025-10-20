Antalya Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:25
Güvenlik kamerası görüntüleri olay anını kaydetti

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde bir gayrimenkul emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay yerine ofise gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Ahmet Koç ofis içinde, Alper Al ise sokakta vuruldu. Olayda ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından tarafların karşılıklı ateş açtığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.

