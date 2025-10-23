Antalya Serik'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı — 6 şüpheli adliyede

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Ekim'de Belek Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Alper Al ve Ahmet Koç öldü; 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. E.K. Isparta'da tedavi altında.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:58
Olay ve gözaltılar

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Ekim'de Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisinde çıkan çatışmada, Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler İ.Y, T.Y, V.A, C.A, A.K. ve H.Y. haklarında işlemler tamamlanmasının ardından, geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın ayrıntıları

Taraflar arasında husumet bulunduğu belirtilen olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtığı bildirildi. Ahmet Koç işyeri içinde, Alper Al ise sokakta vurularak hayatını kaybetti. Olayda E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığı aktarıldı.

E.K.'nin Isparta'da tedavi altında olduğu, taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

