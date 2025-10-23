Antalya Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Serik'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü, 6 Şüpheli Tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde, 20 Ekim'de yaşanan silahlı kavgada Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) hayatını kaybetti. Olayda ayrıca iki kişi yaralandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.Y, T.Y, V.A, C.A, A.K. ve H.Y., emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli E.K.'nin ise Isparta'da tedavi altında olduğu, taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı bildirildi.

Olay, Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine 20 Ekim'de gelen Alper Al ve Ahmet Koç ile iş yerindeki bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Tartışma sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı; Koç ofis içinde, Al sokakta vurularak hayatını kaybetti. Olayda E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.