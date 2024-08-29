Antalya Sıcak Hava Dalgasında Yoğunluk Yaşıyor

Antalya'da Yaz Sıcakları Etkisini Gösteriyor

Antalya, son günlerde etkisini sürdüren yüksek sıcaklık ve nemle karşı karşıya kalmış durumda. Hava sıcaklığı 30 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçülmekte. Nemin yüzde 72'ye ulaştığı bu günlerde, hem yerli hem de yabancı turistler serinlemek için sahillere akın etti.

Yoğun Kalabalıklar Sahilleri Doldurdu

Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk yaşanırken, tatilcilerin farklı tercihlerle deniz keyfini sürdürdüğü gözlemlendi. Bazı insanlar denize girerek serinlemeyi seçerken, diğerleri şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı. Ayrıca, su sporlarıyla da keyifli anlar yaşandı.

Gölgelik Alanlarda Dinlenme Tercihi

Deniz kenarında kamp sandalyeleriyle dinlenmeyi tercih edenler kadar, parkların palmiye ağaçlarının altındaki gölgelerde oturanlar da oldukça fazlaydı. Ancak dikkat çekici bir görüntü, bazı kent sakinlerinin tehlikeye aldırış etmeksizin yaklaşık 10 metrelik falezlerden denize atlamalarıydı.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.