Antalya Sıcak Havalardan Kaçış Noktası: Sahiller

Antalya'da Sıcak Havalardan Kaçış

Yüksek sıcaklık ve nemin etkisi altında kalan Antalya, deniz tutkunlarının akınına uğradı. Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü bu yaz günlerinde, nem oranı %72’ye ulaştı.

Sahil Konforu

Antalya'nın gözde plajları olan Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahilleri, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için denize girerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Sıcakla Mücadele Yöntemleri

Deniz kenarında kurulan kamp sandalyelerinde oturanlar ve parklardaki palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenenler, sıcak havadan korunmak için çeşitli yöntemler aradı. Hem eğlence hem de serinleme amacıyla sahilleri dolduran kalabalık, yaz tatilinin tadını çıkardı.