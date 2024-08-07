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Antalya Teleferik Kazası Davasında Gelişmeler

Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları yargılanmaya devam etti. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:43
Antalya Teleferik Kazası Davasında Gelişmeler

Antalya'daki Teleferik Kazasının Yargılanması Sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen talihsiz teleferik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, toplamda 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşma detayları ve sanıkların ifadeleri

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K. ve Okan E. ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya gelmedi. Sanıklar, bilirkişi raporuna yanıt vererek, suçlamaları reddetti. Ahmet Buğra S.'nin savunması

Ahmet Buğra S., raporda aleyhinde olan unsurları kabul etmediğini vurguladı. Bakım listesinde tekrar yazılan parçalar bulunduğunu iddia ederek, bunun için Serkan Y.'ye kontrol etmesi amacıyla gönderdikten sonra parçaların azaltılmasını istemediğini belirtti. Ayrıca, olayın meydana geldiği gün sistemin tekrar çalıştırılmaması durumunda kazanın yaşanmayacağını savundu.

Özlem Şahin'in anne, yaralı olarak mahkeme salonunda

Kazada yaralanan müşteki Özlem Şahin, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Teleferikte mahsur kaldığını ve ağır yaralandığını belirterek, "Helikopterle hastaneye kaldırıldım. 3 gün yoğun bakımda kaldım ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldım." dedi. Oğlunun da kazada yaralandığını ve tüm masraflarını kendi karşıladığını söyledi.

Kaza ve Adli Süreç Hakkında

12 Nisan'da gerçekleşen kazada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 22.5 saat süren kurtarma çalışmaları ile 174 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sanıklar, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanıyor ve 27 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 19 belediye çalışanı hakkında da işlem yapıldı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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