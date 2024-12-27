DOLAR
35,21 -0,11%
EURO
36,73 0,11%
ALTIN
2.964,57 0,44%
BITCOIN
3.326.787,07 1,15%

Antalya Terminalinde Bulunan Minik Rhesus Maymunu Yeni Yuvasında

Antalya'da otobüs terminalinde bulunan Rhesus türü maymun yavrusu 'Minik', Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:08
Antalya Terminalinde Bulunan Minik Rhesus Maymunu Yeni Yuvasında

Antalya'da Minik Rhesus Maymunu Yeni Yuvasında Görüntülendi

Antalya'nın şehirlerarası otobüs terminalinde, bir kolinin içinde keşfedilen 'Rhesus' türü maymun yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeni ortamında görülmeye başlandı. Ziyaretçilere sunduğu sevimliliğiyle dikkat çeken maymun, burada sağlıklı bir şekilde besleniyor.

Aygül Arsun: 'Minik' İsimli Yavru İçin Rehabilitasyon Süreci Başlatıldı

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, maymun yavrusuna 'Minik' isminin verildiğini belirtti. 3-4 aylık ve dişi olan Minik’in, kendilerine teslim edilmesiyle birlikte karantina ve rehabilitasyon süreçlerinin başladığını aktardı. Arsun, "Tedavisi, bakımı, sağlık kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapıldı ve bundan sonra da devam edecektir. Süreç tamamlandıktan sonra, asıl ana sürüsüne adaptasyonu sağlanacak," dedi.

Yavrunun, öksüz kalan diğer yavrulara annelik yapacak bir Rhesus maymunuyla birleştirileceğini belirten Arsun, "Minik, katı sebze ve meyve ile beslenebiliyor, ancak halen anne şefkatine ihtiyaç duyacak bir yaşta. Uyum sürecinin ardından ise sürüye katılacak ve yaşamına devam edecektir," şeklinde konuştu.

Antalya Terminalinde Yaşanan Olayın Ayrıntıları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Ankara'dan otobüsle gönderilen kolide bulunan maymun yavrusu, x-ray cihazı ile kontrol sırasında güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı

Olayın yaşandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş durumda. Minik maymunun bulunması, Antalya'da hayvan koruma konusundaki önemli bir meseleyi gündeme getirerek, dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
2
Malatya'da Öğretmenin Duygusal Veda: Doğum Gününde Göreve Başlayıp Aynı Günde Emekli Oldu
3
Tekirdağ'da Teknede Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
4
Türk Dünyası'nın Genç Akademisyenleri Özbekistan'da Buluşuyor
5
Bingöl'de 7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi
6
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi
7
Tokat’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama, Bir Serbest Bırakma

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi