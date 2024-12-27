Antalya Terminalinde Bulunan Minik Rhesus Maymunu Yeni Yuvasında

Antalya'da Minik Rhesus Maymunu Yeni Yuvasında Görüntülendi

Antalya'nın şehirlerarası otobüs terminalinde, bir kolinin içinde keşfedilen 'Rhesus' türü maymun yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeni ortamında görülmeye başlandı. Ziyaretçilere sunduğu sevimliliğiyle dikkat çeken maymun, burada sağlıklı bir şekilde besleniyor.

Aygül Arsun: 'Minik' İsimli Yavru İçin Rehabilitasyon Süreci Başlatıldı

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, maymun yavrusuna 'Minik' isminin verildiğini belirtti. 3-4 aylık ve dişi olan Minik’in, kendilerine teslim edilmesiyle birlikte karantina ve rehabilitasyon süreçlerinin başladığını aktardı. Arsun, "Tedavisi, bakımı, sağlık kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapıldı ve bundan sonra da devam edecektir. Süreç tamamlandıktan sonra, asıl ana sürüsüne adaptasyonu sağlanacak," dedi.

Yavrunun, öksüz kalan diğer yavrulara annelik yapacak bir Rhesus maymunuyla birleştirileceğini belirten Arsun, "Minik, katı sebze ve meyve ile beslenebiliyor, ancak halen anne şefkatine ihtiyaç duyacak bir yaşta. Uyum sürecinin ardından ise sürüye katılacak ve yaşamına devam edecektir," şeklinde konuştu.

Antalya Terminalinde Yaşanan Olayın Ayrıntıları