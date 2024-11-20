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Antalya Trafiğine Nefes Alacak Projeler Başlatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'nın trafik sorununu çözmek için önemli projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:05
Antalya Trafiğine Nefes Alacak Projeler Başlatılıyor

Antalya'da Trafik Sorununa Çözüm Projeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın trafiğine nefes aldıracak olan yeni projelerin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşakları ile Kumluca Çevre Yolu'nun modernizasyonu sayesinde şehir içindeki trafik yükünün hafifleyeceğini belirtti.

Güvenli ve Kesintisiz Ulaşım

Bakan Ersoy, açıklamalarında ayrıca, Antalya-Manavgat arasındaki 4 kavşağın düzenlenmesi ile güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanarak hayata geçirilecek projelerin, Antalya'nın hem ulaşımını modernize edeceğinin hem de yaşam kalitesini artıracağının altını çizdi.

Teşekkür Mesajları

Antalya'nın turizm potansiyeline katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine teşekkür eden Ersoy, AK Parti Antalya milletvekilleri ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'e de süreçteki özverili katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Geleceğe Emin Adımlarla

Bakan Ersoy, "Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Antalya'mızda da kalkınma hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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