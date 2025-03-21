Antalya, Üreticilere Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor

Antalya'da Üreticilere Destek Süreci Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşullar altında maliyet artışlarıyla boğuşan üreticilere yönelik önemli destek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sunarak bu süreçte üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği

İki ayda bir gerçekleştirilen yüzde 15 hibeli yem desteği, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. En son olarak, Elmalı ve İbradı ilçelerinde gerçekleştirilen yem dağıtımları, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu destek programının detayları, üreticiler arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

Projenin Ayrıntıları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla başlattığı bu proje ile özellikle küçük ölçekli aile işletmelerine önemli bir katkı sağlamış oluyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu destekler, üreticilere gerçek bir can suyu sunmakta.

Yıl Boyunca Süren Destek

Proje çerçevesinde, 1 ila 5 adet sağmal büyükbaş hayvan bulunduran üreticilere, yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir 300 kilogram süt yemi desteği sağlanıyor. Böylece, üreticilerin alım gücü artarken, sürdürülebilir bir üretim ortamı da sağlanmış oluyor.

Elmalı ve İbradı'da Yem Dağıtımı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elmalı'nın Yuva, Hacımusalar, Zümrütova ve Tekke mahallelerinde yem dağıtımı gerçekleştirdi. Bu dağıtımda, toplam 316 çuval süt yemi 9 üreticiye teslim edildi. Aynı şekilde, İbradı ilçesinde de 6 üreticiye toplam 144 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.