Antalya Valiliğinden Şiddetli Yağış Uyarısı

Antalya Valiliği'nden Önemli Uyarı

Antalya Valiliği, gece boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle kentteki vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten Sosyal Medya Üzerinden Duyuru

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dikkat yağış var!" başlığı ile uyarıda bulundu. Türkiye’nin güney sahilinde bulunan Antalya'da, özellikle dere yataklarında, kapalı otoparklarda araç sahibi olan ve zemin kodu altında iş yeri bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Gece boyunca devam etmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle, söz konusu alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması ve önlem alması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.