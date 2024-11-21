DOLAR
34,49 -0,06%
EURO
36,25 0,22%
ALTIN
2.961,95 -0,92%
BITCOIN
3.390.681,16 -4,33%

Antalya Valiliğinden Şiddetli Yağış Uyarısı

Antalya Valiliği, gece boyunca sürecek yağışlar için vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:49
Antalya Valiliğinden Şiddetli Yağış Uyarısı

Antalya Valiliği'nden Önemli Uyarı

Antalya Valiliği, gece boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle kentteki vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten Sosyal Medya Üzerinden Duyuru

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dikkat yağış var!" başlığı ile uyarıda bulundu. Türkiye’nin güney sahilinde bulunan Antalya'da, özellikle dere yataklarında, kapalı otoparklarda araç sahibi olan ve zemin kodu altında iş yeri bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Gece boyunca devam etmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle, söz konusu alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması ve önlem alması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi
2
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı
3
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı
4
İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı
5
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması
7
Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın Temeli Atıldı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar