Antalya Valisi Şahin: Alanya orman yangınında enerji düştü, 57 konut tahliye edildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya'daki orman yangınında rüzgarın hafiflemesiyle yangının enerjisinin düştüğünü, 57 konutun tahliye edildiğini ve yaklaşık 200 hektarın zarar gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:07
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya'da Aliefendi Mahallesi'nde çıkan orman yangını sahasında incelemelerde bulundu. Şahin, rüzgarın hafiflemesiyle yangının enerjisinin düştüğünü belirtti.

Saha çalışmaları ve uyarılar

Yetkililerden bilgi alan Vali Şahin, Antalya için 17 Eylül tarihli orman yangını uyarısı yapıldığını ve dün öğleden sonra kent genelinde yangın ihbarları almaya başladıklarını söyledi. Kentte dünden itibaren 10 orman, 11 zirai olmak üzere toplam 21 yangın olayı yaşandığını aktardı. "Alanya Aliefendi Mahallesi hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık, bir kısmını da söndürdük." dedi.

Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediğini ve özellikle bazı mahallelerde konutları tehdit eder hale geldiğini aktaran Şahin, ekiplerin geceden bu yana hiç uyumadan çalıştıklarını ve alevlerin konutlara, iş yerlerine sirayet etmesini engellediklerini belirtti. "Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla Alanya yangınının enerjisi düşmüş diyebiliriz" sözlerine yer verdi.

Müdahale gücü ve süreç

Şahin, müdahalede görev yapan güçleri şöyle açıkladı: 639 personel, 2 uçak, 10 helikopter ve 201 kara aracı. Desteklerin yalnızca Antalya'dan değil, bölgedeki diğer şehirlerden de sağlandığını belirtti. "Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim." dedi.

Vali Şahin, Alanya başta olmak üzere kent genelindeki tüm yangınların çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini; olayların balistik ve olay yeri incelemeleriyle adli boyutunun araştırılacağını söyledi. "Genellikle zirai faaliyetlerden kaynaklanan yangınlarla karşılaşıyoruz. Bu da ona benziyor ama kesin konuşamayız." ifadelerini kullandı.

Zarar ve tahliye bilgileri

Şahin, Alanya'daki yangında yaklaşık 200 hektarlık bir alanın etkilendiğini bildirdi. Yerleşim alanlarında yaşanan zararlarla ilgili olarak Vali Şahin, "Alanya'da 57 konutu tahliye ettik. 2 inşaat halinde müstakil ev, bir bahçe evi ve bir araç zarar gördü." bilgisini paylaştı. Kırcami'deki yangında bir ev tamamen, iki ev kısmen, iki iş yeri ise zarar gördü. Diğer yangınlarda ise zirai hasarlar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araç da kırıma uğradı, ancak yaralanma bildirilmedi.

Vali Şahin, tüm yangınların tek tek inceleneceğini, sorumlular hakkında adli işlemler ve tazmin takibi yapılacağını vurguladı.

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek