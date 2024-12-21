Antalya Valisi Şahin'den Manavgat'taki Şiddetli Yağış Açıklaması

Manavgat'ta Şiddetli Yağış Sonrası Durum Değerlendirmesi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, ilçede sadece kısa süre içinde 106 kilogram yağış alındığını belirterek, "Şükür, herhangi bir can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Zarar Tespit Çalışmaları Başlıyor

Vali Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından yapılan hazırlıklar doğrultusunda yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Manavgat'ta taşkın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunan Şahin, AFAD koordinasyonunda yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.

Vali, 2 bin 260 personelin yaklaşık 800 iş makinesi ve diğer ekipmanlarla sahada görev yaptığını ifade etti. "Manavgat hariç diğer ilçelerimizde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi. Sarılar Mahallesi'nde özellikle yoğun yağış sonrası su basma ihbarlarını aldıklarını vurguladı.

Yaralılar ve Acil Yardım Duyurusu

Vali Şahin, "Tüm ekipler sahada çalışıyor. 2 yaralımız var; bir vatandaşımızın ayağı kırıldı, bir diğerinin ise hipotermi durumu var" şeklinde bilgi verirken, yarından itibaren gönüllüler ve jandarma ekiplerinin evlere girmiş su ve çamur ile mücadele eden vatandaşlara yardımcı olacağını belirtti. "Acil ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara maddi yardımda bulunacağız" diyen Vali, ayrıca tahliyesi yapılan vatandaşların misafirhanelere yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.