DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.408.942,7 0,52%

Antalya Valisi Şahin'den Manavgat'taki Şiddetli Yağış Açıklaması

Vali Şahin, Manavgat'ta 106 kg yağış sonrası can kaybı olmadığını, zarar tespit çalışmalarının yarın başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:30
Antalya Valisi Şahin'den Manavgat'taki Şiddetli Yağış Açıklaması

Manavgat'ta Şiddetli Yağış Sonrası Durum Değerlendirmesi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, ilçede sadece kısa süre içinde 106 kilogram yağış alındığını belirterek, "Şükür, herhangi bir can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Zarar Tespit Çalışmaları Başlıyor

Vali Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından yapılan hazırlıklar doğrultusunda yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Manavgat'ta taşkın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunan Şahin, AFAD koordinasyonunda yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.

Vali, 2 bin 260 personelin yaklaşık 800 iş makinesi ve diğer ekipmanlarla sahada görev yaptığını ifade etti. "Manavgat hariç diğer ilçelerimizde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi. Sarılar Mahallesi'nde özellikle yoğun yağış sonrası su basma ihbarlarını aldıklarını vurguladı.

Yaralılar ve Acil Yardım Duyurusu

Vali Şahin, "Tüm ekipler sahada çalışıyor. 2 yaralımız var; bir vatandaşımızın ayağı kırıldı, bir diğerinin ise hipotermi durumu var" şeklinde bilgi verirken, yarından itibaren gönüllüler ve jandarma ekiplerinin evlere girmiş su ve çamur ile mücadele eden vatandaşlara yardımcı olacağını belirtti. "Acil ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara maddi yardımda bulunacağız" diyen Vali, ayrıca tahliyesi yapılan vatandaşların misafirhanelere yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22 Aralık 2024: Gündem Özeti
2
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
3
İsrail'den Kemal Advan Hastanesi'ne Boşaltma Uyarısı: Sağlık Durumu Kritik
4
Londra'da 'Kanlı Noel' Katliamı Anısına Tören Düzenlendi
5
Pakistan'da Terör Saldırısı: 16 Asker Hayatını Kaybetti
6
Almanya'da Noel Pazarına Saldıran Şüpheli Daha Önce 'Risk Değerlendirmesi' Geçmiş
7
Halep'te İhtişamlı Konser: Binlerce Kişi Eğlenceye Akın Etti

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı