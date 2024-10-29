Antalya ve Çevresinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yoğun etkinliklerle bu tarihi günü kutladı.

Antalya'da Törensel Coşku

Antalya'nın Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde halkı selamladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Vali Şahin, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllardır bir huzur ve güven adası olduğunu vurgulayarak, bu başarının Cumhuriyet'in temel değerlerinde yattığını ifade etti. Ayrıca, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz." şeklinde güçlü bir mesaj verdi.

Muğla'da Birlik ve Beraberlik

Muğla'da, Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle vatandaşları selamladı. Akbıyık, Cumhuriyet'in, milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Program, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösterisi ile Oyun ve geçit töreniyle sona erdi.

Isparta'da Zaferin Anılması

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Abdullah Erin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini hatırlatarak Cumhuriyetin sadece bir yönetim değişikliği değil, bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Vali Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de etkinlikte yer aldı.

Burdur'da Gençlere Vurgu

Burdur'da düzenlenen törende ise Vali Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet'in geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti. Program mehteran, cimnastik ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.