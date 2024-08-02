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Antalya ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:19
Antalya ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazları

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazları gerçekleştirildi.

Antalya'daki Tören

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde, Cuma namazı sonrası İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz ardından Filistin halkı için dua edildi.

Muğla'daki Etkinlik

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Filistin halkı için dua edildi.

Isparta ve Burdur'daki Dualar

Isparta'da cuma namazının ardından, tüm camilerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namaz sonrasında Filistinliler için de dualar edildi.

Burdur'da tarihi Ulu Cami'de ise Müslümanlar, namaz sonrası İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazında saf tuttu. Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan namazdan sonra, Filistinliler ve tüm şehitler için dualar edildi.

Burdur Kudüs Platformu'ndan Açıklama

Burdur Kudüs Platformu adına Hüseyin Büyükkeleş, basın açıklamasında Heniyye'nin üç oğlunun ve dört torununun şehadet haberini aldıktan sonra acısını sabra dönüştürdüğünü belirtti. Büyükkeleş, "Heniyye, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistinli mücahitlerdendir. Mücadele ruhunu diri tutan liderlerin bir parçasıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Tüm Filistin halkının ve Müslümanların başı sağ olsun" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

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