Antalya ve Muğla'da yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öngörülerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde şiddetli yağışlar görülecek. Ayrıca, Antalya'nın merkez ve batısı ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar olması öngörülüyor. Antalya'nın doğusunda ise çok kuvvetli yağışların yanı sıra yer yer şiddetli yağışlar yaşanması bekleniyor.

Antalya Şiddetli Yağışın Etkisine Girecek

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağışlar, Serik ilçesinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmur, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde cadde ve sokakları su altında bıraktı.

Rögarlardan taşan sular, bir okulun önündeki sokağı doldurarak öğrencilerin okula gitmekte zorlanmasına neden oldu. Bazı araçlar ise su birikintisinde mahsur kaldı ve çekicilerin yardımıyla kurtarıldı. Yağışların etkisiyle oluşan su birikintilerinin önlenmesi amacıyla Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.

Kadriye Mahallesi 181. Sokak'ta bazı evlerin bahçelerini su basmasıyla birlikte Serik Belediyesi itfaiye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışmalarına hız verdi. Aynı zamanda Belek-Kadriye turizm yolunda da yağmur sularının birikmesi, oteller bölgesine giden araçlar için zorluklar yarattı. Sürücüler, yağış nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle güçlük yaşarken, yol güvenliği ve sürüş koşullarına dikkat etmeleri önemle vurgulanıyor.

Bodrum'da Yağışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı uyarının ardından, Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağışlar başladı. Yağmur, öğle saatlerine kadar etkisini artırırken, zaman zaman dolu da yağdı. Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağışın ardından dere taştı, dere çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, bir evde mahsur kalan 4 kişi ile bir kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı ve başarılı bir şekilde kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kurtarma operasyonundan ulaşılan kişilerin sağlık durumlarına dair olumsuz bir durumun olmadığı belirtiliyor. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta ise çok sayıda ağaç yağışın etkisiyle devrildi, bu nedenle sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlatırken, aynı zamanda tıkanan menfezleri temizleyerek olası su taşkınlarının önüne geçmeye çabalıyor.