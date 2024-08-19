Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 10.6 Milyonu Geçti

Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Turistlerin Sayısı Arttı

Bu yıl Antalya, hava yoluyla gelen 10 milyon 600 bin turist ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türkiye'nin güney sahilinde bulunan bu güzel şehir, denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusuyla tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Uluslararası İlgi

Antalya, birçok yabancı turisti ağırlayarak sezonu hızlı bir başlangıçla geçirdi. 1 Ocak ile 18 Ağustos tarihleri arasında şehri ziyaret edenlerin sayısı dikkat çekici bir şekilde arttı. Özellikle, farklı ülkelerden gelen misafirler, Antalya'nın sunduğu eşsiz imkanları tercih ediyor.

En Fazla Turist Gönderen Ülkeler

Statistikler, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkelerin Rusya, Almanya ve İngiltere olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerden gelen tatilciler, Antalya'nın eşsiz plajlarını ve tarihi mekanlarını keşfetmek için yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya, bu yıl hava yolu ile gelen turist sayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de popüler bir tatil destinasyonu olma yolunda ilerliyor.