Antalya, Yılın İlk Kruvaziyer Gemisini Ağırladı

Antalya, Kruvaziyer Sezonuna Hızla Başladı

2023 yılına damgasını vuran lüks kruvaziyer gemisi 'Spirit of Adventure', Antalya'ya yapmış olduğu ilk seferle şehrin turizm hareketliliğini artırdı. Kıbrıs'ın Paphos Limanı'ndan hareket eden gemi, 236 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor.

943 Yolcu ve 497 Personel İle Gelen Ziyaretçiler

QTerminals Antalya Limanı'na demirleyen 'Spirit of Adventure' gemisi, çoğunluğunu Birleşik Krallık vatandaşlarının oluşturduğu toplam 943 yolcu ve 497 personel taşıyor. Geminin gelişi ile birlikte Antalya, kruvaziyer turizmine yeniden kazanım sağlama yolunda önemli bir adım attı.

Antalya'nın Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

Antalya'da gerçekleştirdikleri işlemlerin ardından gemiden ayrılan turistler, şehrin tarihi yerlerini keşfetmek üzere yola koyuldu. Çarşıda alışveriş yapmak ve lokal lezzetleri deneyimlemek için zaman harcayan ziyaretçiler, şehrin kültürel zenginliklerinden faydalandı.

Yeni Rota: Rodos Adası

'Spirit of Adventure', Antalya'daki ziyaretinin ardından Akdeniz turu kapsamında rotasını Rodos Adası'na çevirdi. Böylece, kruvaziyer sezonunun bu yıl daha büyüleyici geçeceği sinyallerini verdi.