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Antalya’da Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 14 gözaltı

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde toplam 9 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Sahil Rüzgarı-2 adıyla başlatılan operasyonların Antalya ayağında 14 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

07 Ekim 2021 Perşembe 18:04
Antalya’da Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 14 gözaltı
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Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 9 ilde suç örgütlerinin faaliyetini ortaya çıkarmak adına başlatılan Sahil Rüzgarı-2 adlı operasyon kapsamında Antalya’da 14 kişi gözaltına alındı. Antalya’da yürütülen operasyonlar kapsamında suç örgütünün silah temini ettiği ve yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edildi.

Söz konusu operasyon kapsamında Antalya’da gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 3 av tüfeği, 12 av fişeği, 1 adet sallama olarak tabir edilen bıçağın yanı sıra 7 gram metamfetamin bulundu.


Son Güncelleme: 07.10.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSahil Rüzgarı-2
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