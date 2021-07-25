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Antalya'da tatilcilerin pahalı tutkusu! 15 dakikasına 600 lira veriyorlar..

Antalya'da tatil yapan tatilciler, bölgede bir çok su sporundan yararlanırken en çok heyecan ve adrenalin yaşadığı aktivitelerden biri olan 'deniz paraşütü' isimli parasailingi'den de vazgeçmiyor. İşletmeciler 'su sporlarının kralı' olarak adlandırdıkları parasailingin 15 dakikasına 300 ile 600 lira fiyat çıkarıyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 17:58
Antalya'da tatilcilerin pahalı tutkusu! 15 dakikasına 600 lira veriyorlar..
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Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya'ya her yıl milyonlarca tatilci akın ediyor. Bölgeye gide tatilciler ise tarihi ve turistik mekanların haricinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. 640 kilometre sahil bandına sahip olan Antalya'da toplam 285 su sporu merkezi bulunurken yerli ve yabancı turistler heyecan dolu aktivitelere katılarak tatillerini daha keyifli hale getiriyorlar.


En çok tercih edilen su sporları arasında Jet ski yer alırken son zamanlarda tatilciler parasailing olarak ta bilinen deniz paraşütünü tercih etmeye başladılar. İçerisinde güçlü motor olan sürat teknesine kalın halatlarla bağlanan paraşüte üstün güvenlik önlemlerinin alınarak bindirildiği turistler, 150 metreye kadar çıkarak uçmanın keyfini sürüyorlar. Özellikle Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistlerde ortalama 10 bini pasailing tercih ediyor.

Can güvenliğinin sağlanması sonrası eğlence aktivitesine atılan tatilciler deniz paraşütüne 15 dakika binebilmek için 300 ila 600 lira kira parası ödüyor. Deniz paraşütüne binen tatilciye ayrıca geniş açılı kamera verilirken tatilciler bu kamaralara yaşadıkları heyecan dolu anları kaydediyor.


Son Güncelleme: 25.07.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFiyatıDeniz ParaşütüParasailingi
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