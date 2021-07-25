Antalya'da tatilcilerin pahalı tutkusu! 15 dakikasına 600 lira veriyorlar..

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya'ya her yıl milyonlarca tatilci akın ediyor. Bölgeye gide tatilciler ise tarihi ve turistik mekanların haricinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. 640 kilometre sahil bandına sahip olan Antalya'da toplam 285 su sporu merkezi bulunurken yerli ve yabancı turistler heyecan dolu aktivitelere katılarak tatillerini daha keyifli hale getiriyorlar.
Can güvenliğinin sağlanması sonrası eğlence aktivitesine atılan tatilciler deniz paraşütüne 15 dakika binebilmek için 300 ila 600 lira kira parası ödüyor. Deniz paraşütüne binen tatilciye ayrıca geniş açılı kamera verilirken tatilciler bu kamaralara yaşadıkları heyecan dolu anları kaydediyor.
Son Güncelleme: 25.07.2021 17:58