Antalya'da toplu ulaşıma dev zam: Tam bilet 15 TL'ye fırladı

Her gün gelen zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirecek duruma geldi. Ekmeğe, akaryakıta ve temizlik ürünlerine yapılan zam sonrası o şehirde toplu taşımaya da zam geldi. Detaylar haberimizde…







ANTALYA'DA ULAŞIMA YÜZDE 56 ZAM!

Antalya'nın ulaşım maliyetleri %56 arttı. Tam ücret 15 TL'ye, öğrenci ücreti 6,5 TL'ye, indirimli ücret ise 14 TL'ye yükseltilmiştir.

Antalya'da ulaşım maliyetlerinin yüzde 56 artırılmasına karar verildi. Bu nedenle 9 TL 60 Kürş tam ücreti 15 TL'ye, 4 TL'lik öğrenci 6,5 TL'ye, 8 TL 40 Kürş indirimli ücreti 14 TL'ye yükseltildi.

Antalya Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı UKOME Şubesi Başkanlar Genel Kurulu bugün toplandı.

Çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıda, ulaştırma işçilerine maaş zammı talebi masaya yatırıldı. Karar, toplu taşımayı ortalama %56 artırdı.

TAM ÜCRET 15 TL OLDU

Bu durumda 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 Türk Lirası, Emekli ve öğretmenler için ulaşım ücreti 8 TL 40 Kuruş iken 14 TL oldu, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücreti 2,5 Türk Lirası olarak arttı. Taksimetre ücretlerine ise zam yapılmadı.