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Antalyalı Öğretmen Fatmanur Şimşek, Kars'ta Sınır Köyünde Eğitim Veriyor

Fatmanur Şimşek, Kars'taki sınır köyünde zor koşullara rağmen 3 öğrencisini eğitiyor. Soba yakmayı öğrenen öğretmen, geleceğe umut aşılıyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:11
Antalyalı Öğretmen Fatmanur Şimşek, Kars'ta Sınır Köyünde Eğitim Veriyor

Antalyalı Öğretmen Kars'ta Zorlu Koşullarda Eğitime Devam Ediyor

Kars'ın Akyaka ilçesinde, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Çetindurak köyünde öğretmenlik yapan Fatmanur Şimşek, eğitimi sadece bir meslek değil, bir görev olarak görüyor. Antalya'dan binlerce kilometre uzaklıkta, sobalı bir sınıfta 3 öğrenci ile eğitim veren Şimşek, zorlu kış şartlarına rağmen geleceğe umut aşılıyor.

“Her Çocuk Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Yıldızdır”

Fatmanur Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl gerçekleşen atamasının ardından Çetindurak köyüne geldiğini belirtti. Türkiye’nin dört bir yanına hizmet vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi: “Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım. Burada, Antalya'da bilmediğim soğukla karşılaştım. Milli Eğitim Bakanlığı her konuda yardımcı oldu.”

Öğrencileri ile Eğlenceli Anlar Geçiriyor

Görev yaptığı okulun daha önce 9 yıl kapalı kaldığını ve bu dönemde öğrencilerin taşımalı eğitim aldığını dile getiren Şimşek, “Okulda birçok eksiklik vardı ama bunları tamamlamaya kararlıyım.” dedi. Öğrencileriyle ders aralarında voleybol oynayarak vakit geçiren Şimşek, kırsal alandaki tehlikelere karşı çocukları tek tek evlerine bıraktığını da aktardı.

Köyde Yaşamanın Getirdiği Zorluklar

Köyde eğitim vermenin zorluklarını da paylaşan Şimşek, “Bazen telefon dahi çekmiyor ama mutluyum. Onların kalplerinde güzel bir yer edinmek istiyorum.” dedi. Az öğrenci olması nedeniyle birebir eğitim verme şansına sahip olduğunu belirten Şimşek, dersleri tek tek kontrol ettiğini ve çocuğun gelişimini yakından takip ettiğini vurguladı.

Yeni Deneyim: Soba Yakmak

Öğretmenlik hayatında ilk kez soba yakmayı öğrendiğini ifade eden Şimşek, “Antalya'da hiç soba görmemiştim, ama şimdi burada sobayı yakmayı öğrendim.” dedi. Velilerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve okulda sıcak bir ortam oluşturmak için çaba gösterdiklerini de ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur...

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur Şimşek, okuldaki 3 öğrencisini sobalı sınıfta geleceğe hazırlıyor. Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde 2 yıldır öğretmenlik yapan Şimşek, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Antalya'dan kilometrelerce uzaktaki sınır köyünde, öğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur...

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur Şimşek, okuldaki 3 öğrencisini sobalı sınıfta geleceğe hazırlıyor. Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde 2 yıldır öğretmenlik yapan Şimşek, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Antalya'dan kilometrelerce uzaktaki sınır köyünde, öğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

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