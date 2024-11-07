Antalyalı Üretici Trump'ın Zaferini Turp ve Ejder Meyvesi ile Kutladı

Trump'a Hayran Çiftçiden İlginç Kutlama

Antalya'nın Serik ilçesinde, meyve ve sebze üreticisi Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak amacıyla halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

500 Kilogram Turp ve 2 Bin Ejder Meyvesi Dağıtıldı

Çiftçi Malları Koruma Başkanı olan Işık, yaklaşık 500 kilogram turp ile 2 bin adet ejder meyvesini Çınaraltı Meydanı'nda halka sundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Işık, Trump’a duyduğu hayranlığı dile getirdi ve bu zaferi kutlamak için arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini aktardı.

Geçmişteki Kutlamalara Değinildi

Işık, daha önce 2016 yılında Trump'ın ilk seçim zaferini de turp dağıtarak kutladığını hatırlattı. "Bu yıl da dostum ve çok sevdiğim biri olarak gördüğüm Trump Başkan’ın seçimini kazanmasını kutlamak istiyorum. O, Cumhurbaşkanı'mızın dostu olduğu için de kendisiyle gurur duyuyorum," şeklinde konuştu.

Turp ve Ejder Meyvesinin Sembolik Anlamı

Trump ve turp isimleri arasında bir benzerlik olduğunu vurgulayan Işık, "Turp, Trump Başkan'ın bir simgesidir. Turp benim de simgemdir. Bu iki isim arasındaki dostluk nedeniyle turp ve ejder meyvesi dağıtıyorum. Ejder meyvesinin anlamı ise küllerinden doğan bir ejderhanın kükreyişidir. Trump, bir kez daha kükreyip ABD'yi yeniden kazanmıştır," şeklinde ifade etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.