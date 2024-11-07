DOLAR
34,22 -0,17%
EURO
37,04 -0,85%
ALTIN
2.952,9 -0,99%
BITCOIN
2.556.755,2 2,04%

Antalyalı Üretici Trump'ın Zaferini Turp ve Ejder Meyvesi ile Kutladı

Serik'te bir çiftçi, Trump'ın yeniden başkan seçilmesini turp ve ejder meyvesi ile kutladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:48
Antalyalı Üretici Trump'ın Zaferini Turp ve Ejder Meyvesi ile Kutladı

Trump'a Hayran Çiftçiden İlginç Kutlama

Antalya'nın Serik ilçesinde, meyve ve sebze üreticisi Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak amacıyla halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

500 Kilogram Turp ve 2 Bin Ejder Meyvesi Dağıtıldı

Çiftçi Malları Koruma Başkanı olan Işık, yaklaşık 500 kilogram turp ile 2 bin adet ejder meyvesini Çınaraltı Meydanı'nda halka sundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Işık, Trump’a duyduğu hayranlığı dile getirdi ve bu zaferi kutlamak için arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini aktardı.

Geçmişteki Kutlamalara Değinildi

Işık, daha önce 2016 yılında Trump'ın ilk seçim zaferini de turp dağıtarak kutladığını hatırlattı. "Bu yıl da dostum ve çok sevdiğim biri olarak gördüğüm Trump Başkan’ın seçimini kazanmasını kutlamak istiyorum. O, Cumhurbaşkanı'mızın dostu olduğu için de kendisiyle gurur duyuyorum," şeklinde konuştu.

Turp ve Ejder Meyvesinin Sembolik Anlamı

Trump ve turp isimleri arasında bir benzerlik olduğunu vurgulayan Işık, "Turp, Trump Başkan'ın bir simgesidir. Turp benim de simgemdir. Bu iki isim arasındaki dostluk nedeniyle turp ve ejder meyvesi dağıtıyorum. Ejder meyvesinin anlamı ise küllerinden doğan bir ejderhanın kükreyişidir. Trump, bir kez daha kükreyip ABD'yi yeniden kazanmıştır," şeklinde ifade etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini...

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini...

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

İLGİLİ HABERLER

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ursula von der Leyen ile Önemli Görüşme
2
Belçika Başbakan Yardımcısından Almanya'daki Antisemitizmle Mücadele Önergesine Eleştiri
3
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri
4
Kayseri'de Köpeğini Aracın Yanında Koşturan Sürücüye Ceza
5
Adana'da Sulama Kanalında Kayıp Kardeş Draması
6
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Arnavutluk'ta Gerçekleşecek
7
Türkmen Bakan Aydın Maruf'dan IKBY'de Etnik Temsil Talebi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak