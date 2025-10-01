Antananarivo'da Kesintiler Protestosu: 22 Ölü, 100 Yaralı

Antananarivo'daki elektrik ve su kesintileri karşıtı protestolarda BM'ye göre 22 kişi öldü, 100 kişi yaralandı; hükümet rakamları reddetti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:20
Antananarivo'da Kesintiler Protestosu: 22 Ölü, 100 Yaralı

Antananarivo'da Kesintiler Protestosu: 22 Ölü, 100 Yaralı

BM verileri, hükümet itirazı ve sokaklardaki öfke

Madagaskar'ın başkenti Antananarivoda uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan protestolarda, Birleşmiş Milletler'in bildirdiğine göre 22 kişi hayatını kaybetti ve 100 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM), "Gen-Z" olarak adlandırılan gösterilerdeki can kaybı ve yaralanma rakamlarını duyururken, Madagaskar Dışişleri Bakanlığı bu verileri "söylentilere veya yanlış bilgilere dayandığı" gerekçesiyle reddetti.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu ölen protestocular için Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın özür dilemesini ve sorumluluk üstlenmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanının hükümeti görevden almasından sonra da protestolar sürmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Başkanı Volker Türk, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalelerinden "şok olduğunu" belirtti ve "Güvenlik güçlerini gereksiz ve orantısız güç kullanımından vazgeçmeye ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm protestocuları derhal serbest bırakmaya çağırıyorum." dedi.

Başta başkent olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıkarak su ve elektrik kesintilerini protesto etti; gösteriler güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü. Polis müdahalede göz yaşartıcı gaz kullandı ve olaylarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Protestolarda özellikle gençler ön safta yer alırken, hükümetten kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele çağrıları yapıldı. Şiddet olaylarının artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde günlerdir devam eden elektrik ve su kesintisi protestolarının ardından Başbakan Christian Ntsay ve tüm kabine üyelerini görevden aldığını açıklamıştı.

