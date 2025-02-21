Antarktika'da Türk Bilim Ekibi Görevde, Almanya'da Adalet Arayışı Devam Ediyor

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı Faaliyete Geçti

Türk bilim ekibi, 10 günlük bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası'na ulaştı. Bu önemli bilim seferine ilk kez katılan AFAD, adaya geçici bir deprem gözlem istasyonu kurdu. Bilim insanları, Antarktika'nın zorlu doğasında yürütülecek çalışmalara başladı.

Almanya'da 5 Yıl Önceki Irkçı Terör Saldırısında Adalet Talebi

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Türklerin aileleri, adalet arayışlarını sürdürüyor. Sedat'ın annesi Emiş Gürbüz, "Katil ebediyete kadar susturuldu çünkü bu saldırı planlıydı" diyerek acılarını dile getirdi. Fatih'in ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu ise, "5 yıl geçti ama acılarımız hala taze ve hiçbir hukuki sonuç elde edemedik" ifadelerini kullandı.

AB ve ABD'de Giderek Kısıtlayıcı Hale Gelen Göçmen Politikaları

Artan göçmen karşıtlığı ve aşırı sağ etkisiyle birlikte, ABD ve AB'de göç politikaları gittikçe kısıtlayıcı bir hal alıyor. Polonya ve Macaristan bu yeni anlaşmalara karşı çıkarken, AB içerisinde önemli görüş ayrılıkları sürüyor.

İsrail'in Dublin'deki Elçiliği Konusunda Tartışmalar Sürüyor

İsrail'in İrlanda'daki büyükelçilik binasının Filistin Müzesi'ne dönüştürülmesine yönelik girişimler birçok engelle karşılaştı. Faisal Saleh, sürecin İsrail yanlısı aktörler tarafından engellendiğini öne sürdü.

Kripto Paralardaki Hareketlilik Tartışma Yarattı

Devlet başkanlarının adıyla çıkarılan kripto paraların yatırımcıları mağdur edebileceği belirtiliyor. Kadir Has Üniversitesi'nden İsmail Hakkı Polat, yatırımcılara bu tür projelere dikkatli yaklaşmaları tavsiyesinde bulundu.

Almanya, Yeni Seçim Yasası ve Türk Adaylar ile Sandık Başına Gidiyor

Almanya, 23 Şubat’ta yeni seçim yasası ile 4 bin 506 aday arasından 53 Türk kökenli adayla seçim yapacak. Bu yasayla birlikte milletvekili sayısı 630 ile sınırlandırıldı.

Türkiye'nin İhracatı, Eyfel Kulesi Ağırlığında

Türkiye'nin 2024 yılında gerçekleştirilen ihracatı, miktar bazında 17 bin 250 Eyfel Kulesi'nin ağırlığına eşit düzeye ulaştı. ABD, 15,5 milyon tonla en fazla miktar gerçekleştiren ülke oldu.

AB'nin LNG Terminalleri Yeterince Kullanılmadı

AB'nin LNG terminallerinin yarısı, bazı yeni FSRU'lar da dahil olmak üzere %40'ın altında bir kapasite ile çalıştı. Fransa, Avrupa'da en çok Rus LNG ithal eden ülke konumunda bulunuyor.

Dijitalleşmenin Kelime Hazinesine Olumsuz Etkisi

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Melanlıoğlu, dijitalleşmenin gençlerin kelime hazinesini azalttığını ve düşünme yetilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Zengin bir söz varlığına sahip olmanın önemine vurgu yaptı.

Fransa'da Spor Başörtüsü Tasarısına Tepkiler

Fransa’da sporda başörtüsünü yasaklayan tasarı, Lily Rogier tarafından "dışlayıcı" olarak nitelendirildi. Tasarının genç kadınları spordan dışlayacağı endişesi dile getirildi.

Dünya Superbike Şampiyonası Avustralya'da Başlıyor

Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü şampiyonluğu için mücadele verirken, Bahattin Sofuoğlu da ilk kez yarışacak. Jonathan Rea ise 119 galibiyetle en çok yarış kazanan pilot unvanını koruyor.

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından herhangi bir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.