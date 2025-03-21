Antarktika'daki Buzul Eriği Deniz Seviyesini Tehdit Ediyor

Antarktika'da Buzul Eriği Tehdit Niteliğinde

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'daki buzulların erime seviyelerinin, iklim krizi ve deniz seviyesi ile ilgili endişeleri artırdığını ortaya koydu. Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'nda son 2 yılda gözlemlenen buzul erimeleri, buzulların kritik önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Buzulların Korunması İçin Önemli Adımlar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 21 Mart tarihini Dünya Buzullar Günü olarak ilan etti ve 2025 yılını ise Uluslararası Buzulların Korunması Yılı olarak duyurdu. Bu karar, buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki rolüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Buzullar ve Küresel Su Güvenliği

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile gerçekleştirilen projeler, tatlı su kaynaklarının korunmasına yönelik önlemleri ve uluslararası iş birliğini destekliyor.

Deniz Seviyesinin Yükselmesi

Prof. Dr. Özsoy, Antarktika buzullarının tamamının erimesi durumunda deniz seviyesi 70 metre yükselebileceğini vurguladı. Bu durum, ekosistem düzenini tehdit ederken, iklimin dengesini de sarsıyor.

Hızla Erime Riski

Özsoy, "Kutuplardaki ısınma, deniz seviyesinin yükselmesiyle ilişkili çeşitli tehlikeler yaratıyor. Buzullar, sadece su seviyesini değil, iklim sistemini de doğrudan etkiliyor" ifadesinde bulundu.

İzleme Çalışmaları ve Sonuçlar

Türk araştırma ekipleri, buzul erimelerini takip etmek için insansız hava araçları ve uydu tabanlı ölçümler kullanıyor. 2022-2023 yılları arasında, 100 metrekarelik kar ve buzul alanlarında ortalama 7 metreküplük bir kayıp yaşandığı belirtildi.

Buzulların Geleceği

Ayrıca 2023-2024 yılında, Horseshoe Adası'ndaki Shoesmith buzulundan 30 metrelik buzul kalıplarının denize düştüğü gözlemlendi. Bu durum, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan tehditlerin hızla arttığını gösteriyor.

Sonuç Olarak

Antarktika'da gerçekleşen her çevresel olay, dünya genelindeki iklim sistemlerini etkiliyor. Buzulların korunması, hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de deniz seviyesinin kontrol altında tutulmasında temel bir gereklilik haline gelmiştir. Bilim insanları, aşağıda sıralanan bilgilerle buzulların erimesinin küresel iklim değişimini hızlandıracağı uyarısını yapıyor:

Dünyadaki tatlı suyun %70'i Antarktika'dan sağlanıyor.

Buzul erimelerinin hızlanması sera gazı konsantrasyonlarını artırıyor.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart "Dünya Buzullar Günü", 2025 yılı ise "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan edildi. Fotoğrafta, aşınmış buzdağı görülüyor.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart "Dünya Buzullar Günü", 2025 yılı ise "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan edildi. Fotoğrafta, aşınmış buzdağı görülüyor.