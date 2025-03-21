Antarktika'dan 1,2 Milyon Yıl Eski Buz Çekirdekleri Avrupa'ya Gönderildi

Antarktika'dan çıkarılan 1,2 milyon yıl eski buz çekirdekleri, Avrupa'da iklim tarihi araştırmaları için incelenecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:29
Antarktika'dan 1,2 Milyon Yıl Eski Buz Çekirdekleri Avrupa'ya Gönderildi

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Beyond EPICA - Oldest Ice" projesi kapsamında, Antarktika'dan çıkarılan 1,2 milyon yıldan eski buz çekirdekleri Avrupa'ya gönderildi. Projenin internet sitesinden yapılan açıklamada, bilim insanlarının, bu buz çekirdeklerinin oluşum dönemlerindeki atmosferik gazlar, toz ve izotopik bileşimlerini kaydederek Dünya'nın 1,2 milyon yılı aşan iklim tarihini aydınlatmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Antarktika'da yürütülen çalışmalar sırasında yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikten çıkarılan bu buz çekirdeklerinin, araştırma gemisindeki eksi 50 derece tutulan konteynırlarla Avrupa'ya taşındığı ifade edildi.

Buz çekirdeklerinin, 22 Nisan civarında İtalya'ya ulaşacağı, buradan Almanya'ya gönderilerek projeye dahil olan araştırma kurumlarının laboratuvarlarına dağıtılmak üzere küçük parçalara ayrılacağı kaydedildi.

Ayrıca, görüşlerine yer verilen Beyond EPICA projesinin koordinatörü Carlo Barbante, "Geçtiğimiz sondaj sezonunda kayda değer bir başarı elde edildi. Son birkaç günde, son 1,2 milyon yılın ve belki daha da öncesinin geçmiş iklim tarihini ortaya çıkaracak analizler planladık. Numuneleri yakında almayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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