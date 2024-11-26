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Antik Roma Yolu Restorasyonu Yüzde 90 Tamamlandı

Ankara'daki Antik Roma Yolu restorasyonunun yüzde 90'ı bitirildi, halkın ziyaretine açılmasına kısa süre kaldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:33
Antik Roma Yolu Restorasyonu Yüzde 90 Tamamlandı

Antik Roma Yolu Restorasyonunda Son Durum

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde bulunan "Antik Roma Yolu" restorasyonunun yüzde 90'ının tamamlandığını duyurdu.

Proje Çalışmaları ve Amaçları

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol kapsamında yürütülen proje ile birlikte alanın çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları tamamlanarak, ziyaretçilerin güvenli bir şekilde bölgeyi gezmeleri hedefleniyor.

Kazılar ve Diğer Restorasyon Çalışmaları

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapılan kazılar sonucunda antik dükkan duvarları gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca, kuru peyzaj çalışmaları, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi ve su kuyusunun temizlenip açığa çıkarılması gibi önemli adımlar da projeye dahil edildi.

Sonuç ve Hedefler

Yüzde 90'ı tamamlanan restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde bitirilmesi ve Antik Roma Yolu'nun halkın ziyaretine açılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan "Antik Roma...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan "Antik Roma Yolu"nun restorasyonunun yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi. ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Antik Roma Yolu" için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla alanın çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları tamamlanacak, ziyaretçilerin güvenli şekilde bölgeyi gezmeleri sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan "Antik Roma...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan "Antik Roma Yolu"nun restorasyonunun yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi. ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Antik Roma Yolu" için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla alanın çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları tamamlanacak, ziyaretçilerin güvenli şekilde bölgeyi gezmeleri sağlanacak.

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