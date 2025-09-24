Antoinette Lattouf'a 150 bin AUD ek tazminat — ABC toplam 220 bin AUD ödeyecek

ABC, Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle işten çıkardığı Antoinette Lattouf'a ek 150 bin AUD tazminat ödeyecek; toplam 220 bin AUD oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:09
Federal mahkeme iş kanunu ihlalleri nedeniyle ilave ödeme kararı verdi

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC, 2023'te Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle işten çıkardığı eski radyo sunucusu Antoinette Lattouf'a ek tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, daha önce haziranda hükmedilen 70 bin Avustralya doları (46 bin Amerikan doları) tazminata ilave olarak 150 bin Avustralya doları (yaklaşık 100 bin Amerikan doları) daha ödenmesine karar verdi. Böylece Lattouf'un alacağı toplam tazminat 220 bin Avustralya doları (145 bin Amerikan doları) oldu.

Karar, Lattouf'un kuruluşa karşı açtığı davayı haziranda kazanmasının ardından taraflar arasındaki iş kanunu ihlalleri sayısı üzerindeki anlaşmazlığın çözümü için görülen federal mahkeme sürecinde verildi.

Davaya bakan Federal Yargıç Darryl Rangiah, "ABC, bir lobi grubunu memnun etmek için çalışanı Lattouf'un haklarından feragat ederek Avustralya halkını büyük hayal kırıklığına uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

Lattouf, ABC Radyosu'nda sunucuyken sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

Basına sızdırılan mesajlaşmalarda, İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli WhatsApp grubundan üyelerin, Lattouf'un görevden alınması için ABC yetkililerine mektuplar yazarak tehditlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Haziranda mahkeme, ABC'nin Lattouf'u işten çıkarmasının iş kanununu ihlal ettiğine hükmetmiş ve 70 bin Avustralya doları tazminat ödenmesine karar vermişti.

