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Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığını Devraldı

Antonio Costa, AB Konseyi'nin yeni başkanı olarak görevi Charles Michel'den devraldı ve birlik için önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:13
Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığını Devraldı

Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığına Justladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin yeni başkanı Antonio Costa, 2,5 yıl süresince AB'ye üye ülkelerin liderlerinden oluşan bu önemli karara alma organına başkanlık edecek. Costa, Charles Michel'den devraldığı bu görevde, Birliğin genel siyasi yönüne dair önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Törende Vurgulanan Temalar

Brüksel'deki AB Konseyi binasında düzenlenen devir teslim töreninde, Costa, AB ülkeleri ve kurumları arasındaki uyum ile diyalogun önemine vurgu yaptı. Costa, yaptığı konuşmada, "Yalnızca birlikte ortak refah, ekonomik büyüme ve iklim geçişini başarabiliriz. Avrupa'nın sesini uluslararası sahnede duyurmak için bir araya gelmeliyiz," dedi.

Güvenlik ve Savunma Vurgusu

Costa, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanında daha özerk hale gelmesi gerektiğini belirterek, Birliği bir 'Barış Projesi' olarak yeniden şekillendirmeye çağırdı. Ayrıca, Batı Balkanlar'a ve doğu sınırındaki komşulara genişlemenin, barış ve güvenlik için güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

Tören sırasında, Charles Michel, zirveyi başlatmak için kullandığı çanı Costa'ya takdim etti ve katılımcılar uzun süre Costa'yı alkışladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de etkinlikte yer aldı.

Charles Michel'in Liderlik Kariyeri

Eski Belçika Başbakanı Michel, ilk olarak 2 Temmuz 2019'da bu göreve getirilmişti ve 1 Haziran 2022'de ikinci kez başkan seçilmişti. Michel, toplamda 5 yıl boyunca AB Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü.

Antonio Costa'nın Siyasi Geçmişi

1961 doğumlu Antonio Costa, kariyerine avukat olarak başladı ve 1991'de Sosyalist Parti'den milletvekili seçilmesinin ardından çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca, 2015 yılına kadar Portekiz Başbakanı olarak görev yaptı. Costa'nın AB Konseyi başkanlığına seçilmesi, devam eden yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle bazı kesimlerde şaşkınlık yarattı.

Yeni AB Konseyi Başkanı Costa'nın, üye ülkelerin liderleri arasında büyük siyasi zirvelere ev sahipliği yapacağı ve AB'nin genel siyasi yönünü belirleyeceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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