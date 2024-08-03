Antony Blinken, Venezuela Muhalefetiyle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Caracas’a Destek Gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yakın zamanda Venezuela muhalefet koalisyonu olan Birleşik Demokratik Platform (PUD) adaylarıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu önemli görüşmede, muhalefet lideri Edmundo Gonzalez’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Görüşmenin Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında Blinken'ın Gonzalez'i seçimlerdeki başarısından dolayı kutladığını duyurdu. Ayrıca, görüşmede muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado’nın da yer aldığı belirtildi.

Miller, Blinken'ın Gonzalez ile yaptığı görüşme esnasında, seçimlerden sonraki güvenlik ve refah konusundaki endişelerini dile getirdiğini ifade etti. Blinken’ın, siyasi şiddet ve baskıyı kınadığı da kaydedildi.

Venezuela’da Demokrasi Vurgusu

Blinken, Venezuela halkının zorlu süreçlere rağmen demokrasiye bağlılıklarına dikkat çekerek, ABD’nin Caracas’ta demokratik normların yeniden tesisinde kararlı olduğunu vurguladı. Seçimlerin sonuçlarına itiraz eden muhalefet, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi verilerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro yüzde 51 oy alırken, Gonzalez’ın yüzde 44 oy aldığını iddia etti.

Bakan Blinken, ayrıca Seçim Konseyi’nin henüz tüm verileri açıklamadığını, ancak muhalefetin ise ülke genelindeki sandıklardan elde ettiği sonuçların yüzde 80'inden fazlasını kamuoyuna sunduğunu açıkladı. Blinken, "Bütün bu kanıtlar ışığında, ABD ve en önemlisi Venezuelalılar için Edmundo Gonzalez'ın 28 Temmuz seçimlerinde en fazla oyu aldığı açıktır" şeklinde ifadelerde bulundu.