AOSB Yönetimi Sanayicilerle Üretimi ve İstihdamı Güçlendiriyor

Saha ziyaretleriyle üretim, ihracat ve Ar-Ge odaklı iş birliği

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetimi, üretim gücünü, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleyen firmalarla doğrudan temas kurarak sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor. Yönetim, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yerinde çözümler üretmeyi hedefliyor.

Gerçekleştirilen firma ziyaretlerine Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Yapım İşleri Direktörü Emre Ocak katıldı. Bu ziyaretler, yönetim ile sanayiciler arasındaki güçlü dayanışmanın somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ziyaretlerde üretim süreçlerinden ihracat kapasitesine, Ar-Ge çalışmalarından istihdama kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı ve bölgenin rekabet gücünü artıracak ortak adımlar masaya yatırıldı. AOSB Yönetimi’nin yaklaşımı, "sadece bir organize sanayi bölgesi değil, üretim odaklı bir aile" anlayışının göstergesi olarak ifade edildi.

AOSB heyeti, Ofis Yem ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Taşkaldıran tarafından ağırlanarak firmanın faaliyet alanları, kalite standartları ve sanayicilere sunduğu katkıları değerlendirdi.

Tür Var Group Ambalaj Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Medine Türeyici ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Türeyici ile samimi bir ortamda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesinde %949 büyüme oranıyla 45. sırada yer alan Sami Trafo ziyaret edildi; Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Yiğit Dağsuyu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Dağsuyu ile elde edilen başarılar için tebriklerde bulunuldu.

Beyteks Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. ile yapılan görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Güzeldağ sektörün gelişimi ve iş birliği imkânları üzerine verimli değerlendirmeler paylaştı.

Heyet, Mazlum Mangtay Boru Sondajcılık İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Mangtay ve Genel Müdür Yardımcısı Olgay Topçan tarafından karşılandı; firma yönetimi elde edilen başarı nedeniyle tebrik edildi.

Bu saha temaslarının, AOSB ile sanayi kuruluşları arasında kurulan samimi diyalog sayesinde Adana sanayisinde sinerji oluşturduğu ve bölgenin Türkiye’nin üretim üssü olma vizyonunu güçlendirdiği vurgulandı.

