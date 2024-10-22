AP'de İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki Eylemleri Tartışıldı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Lübnan'daki duruma ilişkin düzenlenen önemli bir oturumda, milletvekilleri Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki uluslararası hukuk ihlallerine dair sessiz kalmasını eleştirdi. Oturumun başlığı "Lübnan'da UNIFIL'e saldırılar ve acil ateşkes gerekliliği" olarak belirlendi.

Milletvekillerinden Sert Eleştiriler

Oturumda söz alan milletvekilleri, AB'nin yalnızca "endişeliyiz" açıklaması yapmasını yetersiz buldu. Avrupa'yı Yenile grubundan Fransız Milletvekili Christophe Grudler, "Bugün bir 'deja vu' hissiyatı yaşıyorum. Hala AP'den UNIFIL'e ya da Lübnanlı sivillere yönelik saldırılar hakkında bir açıklama yok" diyerek eleştirisini dile getirdi. Grudler, bu saldırıların uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayarak, "Bir pozisyon almamız gerekiyor. En azından bir AP kararı çıkarabiliriz. Lübnan'a yardım göndermemiz gerekiyor" dedi.

Savaş Suçları ve İnsan Hakları İhlalleri

Yeşiller grubundan İtalyan Milletvekili Leoluca Orlando, İsrail'in UNIFIL saldırılarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hakkında yaptığı açıklamaları kabul edilemez buldu. Orlando, savaş suçlarının ve soykırımın kınanması gerektiğinin altını çizerken, bu durumun İsrail'in kendini savunmasıyla asla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları İhlalleri ve AB'nin Tutumu

Sol gruptan İrlandalı Milletvekili Lynn Boylan, AB'nin, her gün insan haklarını ihlal eden, BM çalışanlarını hedef alan bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini belirtti. Boylan, "Hastaları hastane yataklarında diri diri yakmanın AB için kırmızı çizgi olmadığı bir noktaya mı geldik? AB'nin ahlaki pusulası nerede?" sorusunu yöneltti.

Almanya'dan Sesler: Silah Göndermeyi Durdurun

Egemen Ulusların Avrupası grubundan Alman Milletvekili Tomasz Froelich, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin artık kendini savunma olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Froelich, "İsrail’in Orta Doğu'yu küle çevirme hakkı yok. Bu, yeryüzünde cehennem. Bu, savaş suçu. Bu, İsrail'e silah göndermeyi bırakmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Froelich, Alman hükümetine de uyararak, "Lütfen kendi halkınızı dinleyin. Tırmanış değil, Orta Doğu'da iki devletli çözüm ve barış gerekli" dedi.