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AP'de İsrail'in UNRWA'yı Yasaklayan Kararına İtiraz Engellendi

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in UNRWA'yı yasaklayan kararına ilişkin oturum yapılmasını sağcı milletvekilleri engelledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:37
AP'de İsrail'in UNRWA'yı Yasaklayan Kararına İtiraz Engellendi

AP'de Tartışmalara Yol Açan Gelişme

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) sağcı milletvekilleri, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklayan kararına ilişkin oturum yapılmasını engelledi.

Oturumun Engelini Sağcı Blok Koydu

AP'deki Sol Grup tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen Genel Kurul hakkında yapılan paylaşımda, İsrail Meclisi'nin UNRWA'yı yasaklamasına yönelik yasa tasarısının kabul edilmesine ilişkin bir oturumun sağcı blok tarafından engellendiği bildirildi.

Paylaşımda, konunun AP Genel Kurulu gündemine alınması önerisinin 353 aleyhte oyla reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu durum, BM'nin hayati önem taşıyan operasyonlarını baltalamakta ve barışa yönelik çok taraflı çabaları zayıflatmakta, insan haklarını bir kenara itmekte ve Gazze'ye yönelik tek yönlü saldırganlığı cesaretlendirmektedir," ifadelerine yer verildi.

UNRWA Tasarısının Tarihi

İsrail Meclisi, 28 Ekim tarihinde UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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