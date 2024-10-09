AP Genel Kurulu'ndaki Gergin Anlar: Orban ve von der Leyen

AP Genel Kurulu'nda Gerilim Yükseldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı önceliklerini sunmak için Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na katıldı ancak burada gergin anlar yaşandı.

Orban'ın Açıklamaları

Strazburg'da düzenlenen oturumda, Orban, "AB tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşıyoruz" diyerek Avrupa'nın mevcut durumunu eleştirdi. "Ukrayna'da savaş sürüyor, göç krizi 2015'ten bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı," şeklinde konuşan Orban, AB'nin ekonomik zayıflıklarına vurgu yaptı.

Çin ve ABD'nin ekonomik büyüme rakamlarına göre AB’nin geri kaldığını ifade eden Orban, özellikle enerji maliyetleri konusunda da ciddi farklar olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı'nın Cevabı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orban'ın konuşmasının ardından sert eleştirilerde bulundu. Von der Leyen, "Rusya'nın savaşının vahşetine tanık olduğumuz bu dönemde, Orban'ın açıklamaları düşündürücü," dedi. Ayrıca, Macar hükümetinin yasa dışı göç ile ilgili politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Von der Leyen, "Macaristan, Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlarken güvenlik endişelerini göz ardı ediyor. Bu durum, AB'nin güvenliğini tehlikeye atıyor," diye belirtti.

Protestolar Ve Sükunet

Orban'ın konuşmasının sonunda bazı sol eğilimli milletvekilleri, "Ciao Bella" şarkısını söyleyerek protesto etti. AP Başkanı Roberta Metsola, "Burası Eurovision değil," diyerek, oturumu sakinleştirmeye çalıştı.

Sonuç

Bu oturum, AB içerisindeki politik farklılıkları ve gerginlikleri açık bir şekilde gözler önüne serdi. Orban ve von der Leyen arasındaki polemik, Avrupa'nın geleceği açısından önemli bir tartışmanın da kapısını aralamış oldu.