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AP Milletvekili Serra, Netanyahu'nun Tutuklama Emrini Uygulamayacak Ülkeleri Eleştirdi

İspanyol AP Milletvekili Isabel Serra, Netanyahu'nun tutuklama emrinin uygulanmamasını 'utanç' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:07
AP Milletvekili Serra, Netanyahu'nun Tutuklama Emrini Uygulamayacak Ülkeleri Eleştirdi

AP Milletvekili Serra, Netanyahu'ya Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü

İspanya'daki sol görüşlü Podemos partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İsabel Serra Sanchez, Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrini uygulamayacaklarını açıklayan ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Serra, bu durumu Avrupa için büyük bir utanç olarak değerlendirdi.

UCM Kararının Önemi

AP'nin bugünkü oturumunda konuşan Serra, “Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlık suçlarıyla ilgili Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uymak zorundadır.” ifadelerini kullandı. Bu tutuklama emrinin uluslararası hukukun barbarlığa karşı bir zaferi olduğunu belirtti.

Filistin Halkı İçin Bir Kazanım

Serra, “Bu, Filistin'i desteklemek için tüm dünyada gösteriler yapan vatandaşların zaferidir. Aynı zamanda Filistin halkının da zaferidir.” dedi. Netanyahu'nun uzun süre etnik soykırım yapabilmesinin arkasında Avrupa'nın diplomatik ve mali desteklerinin yattığını ifade etti.

AB'ye Çağrı

Serra, AB'yi UCM'nin kararını uygulamaya çağırarak, “Roma anlaşmasını imzalayan üye ülkelere bu zorunlu kılınmalıdır.” dedi. Almanya, İtalya ve Macaristan'ın bu emri uygulamayacaklarını söylemelerini “tahammül edilemez bir utanç” olarak nitelendirdi. Kesin bir dille şöyle devam etti: “Bunu uygulamamak uluslararası hukuku öldürmektir. Savaş suçlularının yanında olmayı bırakın ve bu kez insan haklarının tarafında durun.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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